NBA: Lakers inicia disputa como favorito contra Miami Heat

Los Angeles Lakers e Miami Heat iniciam na noite desta quarta, dia 30, a disputa pelo título da temporada 2019-2020 da NBA, liga que reúne os melhores atletas do basquete mundial. A equipe da Califórnia é a grande favorita, e aparece com 76% de probabilidade de conquistar o título, enquanto o time da Flórida tem 24% de chances de ser campeão, de acordo com a Betfair.net.

A tradição dos dois times nas finais da NBA tem grande diferença – o Lakers já participou de 31 finais, tendo vencido 16, enquanto o Heat ganhou três dos cinco títulos que disputou. No entanto, a última vitória do Lakers foi em 2010, e o Heat emplacou quatro finais e dois títulos depois disso. E mais: nessas quatro temporadas, Miami tinha na equipe LeBron James, que agora lidera o time de Los Angeles.

O grande trunfo do Lakers é o excelente entrosamento entre James, maior estrela da NBA há anos e que chega a sua 10ª final da Liga, e o ala-pivô Anthony Davis, que tem rendido ao clube excelentes atuações na temporada e nos playoffs. Já o Miami Heat tem na força do grupo seu maior trunfo. Além do talento de Jimmy Butler e de Bam Adebayo, o clube conta com a experiência de André Iguodala (escolhido o melhor jogador das finais de 2015, e com três títulos da NBA) e o ótimo desempenho do novato Tyler Herro nos playoffs.

Caso LeBron James e o Lakers realmente se sagrem campeões, além de conquistar seu quarto troféu como jogador (pelo terceiro time diferente), “King James” também fará com que sua equipe empate com o Celtics na liderança pelo número de títulos, com 17 conquistas cada.