NBA – Lakers favorito com 62% de chances de ser campeões

Depois de uma virada histórica – e inédita -, o Denver Nuggets conquistou a última vaga para as finais de conferência da NBA. O Nuggets chegou a estar perdendo sua série por 3×1 contra o Los Angeles Clippers, até então principal favorito ao título desta temporada, mas conseguiu uma arrancada incrível e fechou o confronto em 4×3 na noite de terça-feira, com uma vitória incontestável por 104 x 89. A probabilidade de conseguir a virada era de apenas 7%, de acordo com as estatísticas da Betfair.net!

O time de Denver agora enfrenta outro favorito pelo título da Conferência Oeste: o Los Angeles Lakers, de LeBron James e Anthony Davies. Na final da Conferência Leste, entre Miami Heat e Boston Celtics, o time da Flórida saiu na frente e abriu a série com uma vitória apertada por 117 x 114, também na noite de terça. Os campeões de cada conferência se enfrentam na sequência pelo cobiçado título da NBA.

Neste momento, o LA Lakers aparece como grande favorito, com 62% de probabilidade de ser o campeão da NBA na temporada 2019/2020, apontam os especialistas da Betfair.net. Na sequência aparece o Miami Heat, com 23% de chances de levar o título nacional. O Boston Celtics, maior vencedor da história da NBA, aparece logo atrás, com 18% de chances de conquistar novamente o título.

Caso LeBron James e o Lakers realmente se sagrem campeões, além de conquistar seu quarto troféu como jogador, “King” James também fará com que sua equipe empate com o Celtics em número de títulos. Atualmente, a equipe de Boston tem 17 conquistas, contra 16 do LA Lakers.