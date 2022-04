NBA lança desafio a professores de Educação Física

A NBA, maior liga de basquete do mundo, e o Impulsiona, programa de formação de professores de Educação Física idealizado pelo Instituto Península, acabam de lançar o “Desafio Basquete Criativo” para escolas de todo o Brasil. A ação visa a democratização do acesso ao esporte, o incentivo ao trabalho em equipe e a sustentabilidade nas escolas.

O Desafio Basquete Criativo consiste em três etapas. A primeira é a construção de uma cesta de basquete utilizando materiais recicláveis, como papelão, plástico e EVA. “Infelizmente, apenas 30% das escolas brasileiras possui um espaço adequado para a prática esportiva”, explica Vanderson Berbat, diretor do Impulsiona. “Parte do nosso trabalho é ajudar os professores a encontrarem soluções acessíveis, que ofereçam aos alunos uma experiência divertida e lúdica na Educação Física”.

A segunda etapa do desafio consiste em gravar um vídeo explicando brevemente como foi feita a construção da cesta e promovendo uma brincadeira de arremesso com os alunos. Na terceira e última etapa, o professor deve postar o vídeo no YouTube, preencher o formulário de inscrição e aguardar a avaliação do júri especializado.

As cinco escolas mais criativas vão ganhar um kit de basquete da NBA, com bolas, camisas, troféu e outros materiais oficiais. “Acreditamos muito no potencial do esporte como ferramenta de educação e de criação de oportunidades para as novas gerações. Nosso objetivo com a Jr. NBA é fortalecer a cultura do basquete nas escolas e temos muito orgulho de estar estreitando esse laço importante com o Impulsiona nas ações de desafios” diz Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.

Essa percepção do poder de mobilização do esporte também foi sentida pelos professores na pesquisa “Desafios e perspectivas da Educação: uma visão dos professores durante a pandemia” realizada pelo Instituto Península no ano passado. Na ocasião, foram ouvidos 2500 professores de todo o país, e 68% deles apontaram que a Educação Física pode melhorar a motivação dos alunos. A pesquisa mostrou também que os outros benefícios da Educação Física na visão dos professores são a melhoria das condições de saúde (65%), o desenvolvimento de competências socioemocionais (62%) e o fortalecimento do vínculo dos alunos com a escola (58%).

O Desafio Basquete Criativo é exclusivo para professores de Educação Física que atuam em escolas de Educação Básica do Brasil. As inscrições acontecem até 29 de abril pelo site https://impulsiona.org.br/desafio-nba. Para mais informações acessem o regulamento completo no site oficial do Impulsiona.