Nathália vai a SP e se reúne com Alckmin

A vereadora de Americana Nathália Camargo (Avante) se reuniu nesta sexta-feira (17) em São Paulo com o presidente do Avante, deputado estadual Campos Machado e com o ex governador Geraldo Alckmin, provável candidato a governador nas eleições do ano que vem.

Vereadora em primeiro mandato e bastante ativa, Nathália foi a SP para tratar sobre assuntos políticos inerentes ao estado e município. Durante o encontro, a parlamentar falou sobre as demandas da cidade e aproveitou para tratar sobre planejamentos e o futuro político.