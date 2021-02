Nathália reparo de rua, Malheiros doação de medula e Marcos Caetano verba pra tomógrafo

Nathália Camargo pede informações sobre reparo do novo trecho da Rua Florindo Cibin

A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre o reparo do novo trecho da Rua Florindo Cibin, que interliga os bairros Morada do Sol e Parque da Liberdade.

No documento, a parlamentar relata que mesmo após a interdição do novo trecho devido a um afundamento do asfalto os motoristas continuam a trafegar pelo local. “Os condutores não respeitam a sinalização e geram um grande fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico”, aponta.

“Também é de conhecimento que a pista de caminhada da Gruta Dainese transpassa a via, e a quantidade de pessoas, sobretudo idosos e crianças, que precisa atravessar a rua para ter acesso à pista de caminhada é muito grande”, acrescenta Nathália.

No requerimento, a vereadora pergunta qual a data prevista para início e término dos serviços de reparo do asfalto e se existem estudos para a colocação de redutores de velocidade na via. Questiona, também, se existe algum projeto para que as pessoas que atravessam a rua para acessarem a pista de caminhada da Gruta Dainese tenham uma passagem mais segura.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (4).

Vagner Malheiros propõe criação de programa de incentivo à doação de medula óssea e plaquetas

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um projeto de lei em que propõe a criação do Programa de Incentivo à Doação de Medula Óssea e Plaquetas em Americana.

De acordo com a proposta, o programa consistirá na realização de palestras, campanhas publicitárias institucionais e na utilização de recursos auxiliares como folders, adesivos e vídeos informativos para incentivar as pessoas a se cadastrarem como doadores de medula óssea e plaquetas. O autor prevê também ações de conscientização nas escolas sobre a importância da doação.

“Doenças que afetam o sangue são provenientes da medula óssea, sendo inevitável a necessidade do transplante. Contudo, há extrema dificuldade em se encontrar doadores compatíveis. Considerando que o transplante de medula óssea muitas vezes é a última ou única esperança de cura para milhares de pessoas, é necessário que o poder público incentive e mostre à sociedade a importância do cadastramento para a doação de medula e da doação de plaquetas”, explica Malheiros.

O projeto cria também o Dia Municipal do Doador de Medula Óssea e Plaquetas, a ser comemorado anualmente em 18 de agosto, e prevê a realização de atividades para divulgação da data e da importância da doação.

O projeto de lei será encaminhado às comissões pertinentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores, em plenário, durante sessão ordinária.

Marcos Caetano solicita verba estadual para compra de tomógrafo para o Hospital Municipal

O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se na segunda-feira (1) em São Paulo com a deputada estadual Marta Costa (PSD) para solicitar a apresentação de uma emenda parlamentar destinando verbas estaduais no valor de R$ 1,2 milhão para a compra de um tomógrafo para o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

“Entreguei à deputada um ofício solicitando a emenda e conversamos sobre a importância da aquisição de um tomógrafo para o hospital municipal. Ela se colocou à disposição e estamos confiantes de que a verba será disponibilizada ao município, resultando numa melhor infraestrutura e melhor atendimento a todos os americanenses”, comentou Marcos Caetano.