Nathália quer mais ação em prol morador de rua

A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre o trabalho de abordagem e acolhimento de pessoas em situação de rua no município. No requerimento, a parlamentar relata que várias pessoas têm relatado um aparente aumento na quantidade de pessoas vivendo em situação de rua pela cidade, sobrevivendo em situação precária. “Algumas são bem jovens, dormem pelas calçadas e vivem da ajuda do poder público e de entidades”, descreve.

“A administração, por meio da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realiza um trabalho importante, em parceria com entidades da sociedade civil, na prestação de serviço especializado em abordagem social e acolhimento institucional”, frisa Nathália. No requerimento, a autora questiona se a prefeitura possui estudo relacionado à quantidade de pessoas vivendo em situação de rua no município e, em caso positivo, pede que se apresente a relação dos últimos quatro anos. Pergunta também como é realizado o trabalho de acolhimento dessas pessoas e para onde são encaminhadas. Questiona ainda quais entidades que atuam no município na prestação de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de quinta-feira (10) e será enviado à prefeitura de Americana para resposta.