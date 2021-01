Nathalia passa o pires com Campos Machado

A vereadora Nathália Camargo (Avante) reuniu-se na terça-feira (12) com o deputado estadual Campos Machado (Avante) para solicitar emendas parlamentares que destinem verbas estaduais para Americana.

Durante o encontro, a vereadora falou sobre as demandas e projetos para a cidade e solicitou apoio ao deputado. “Estamos viabilizando junto ao deputado Campos Machado parcerias que tragam investimentos e melhorias para Americana”, comentou Nathália.

Campos Machado agradeceu a visita e ressaltou a importância do município no cenário nacional. Ao final da reunião, o deputado comprometeu-se também a fazer o possível para que as solicitações possam ser atendidas e que novas verbas sejam conquistadas para a cidade através de emendas parlamentares.