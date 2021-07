Nathália nos Ecopontos, Malheiros escorpiões e Dr. Daniel acessibilidade nas calçadas

Nathália Camargo visita ecopontos de Americana

A vereadora Nathália Camargo (Avante) visitou na quarta-feira (30) os ecopontos dos bairros Mathiensen e Jardim Bertoni para conhecer a infraestrutura dos locais, que servem de centros de coleta de pequenas quantidades de entulho e descartes de itens como móveis, podas de árvore e resíduos recicláveis.

Durante a visita, a parlamentar conversou com trabalhadores dos locais para entender melhor como funciona o trabalho e o que pode ser descartado e ouvir solicitações de melhorias necessárias. “Recebo em meu gabinete várias reclamações e denúncias sobre descartes irregulares que são feitos, muitas vezes, por falta de informação de como realizar o descarte corretamente”, disse Nathália.

“Várias pessoas possuem dúvidas sobre o que é um ecoponto, o que pode ser descartado e onde estão localizados. Por esse motivo realizei essa visita para conhecer o local e toda a estrutura para passar a informação correta para a população”, concluiu Nathália.

Vagner Malheiros pede informações sobre medidas de combate ao aparecimento de escorpiões

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre medidas adotadas para sanar o constante aparecimento de escorpiões no município.

No documento, o parlamentar destaca que frequentemente tem sido procurado por moradores da cidade preocupados com o surgimento de grande número de escorpiões em suas residências. E cita que, segundo reportagem, em 2020 o Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões (PVCE) capturou cerca de 18 mil desses animais tidos como peçonhentos.

“Os escorpiões possuem veneno que pode causar acidentes graves, bem como a morte da pessoa que sofreu a picada, principalmente quando ocorrem com crianças e pessoas idosas. Portanto, é de suma importância haver um intenso combate a estes animais”, afirma Malheiros.

No requerimento, o parlamentar questiona se a prefeitura realiza o controle de escorpiões e dedetização nas bocas de lobo na cidade para contenção dos animais que fazem parte da cadeia alimentar deles. Quer saber ainda se é realizado mapeamento da incidência de escorpiões na cidade e quais os números de ocorrências registradas por bairro em 2020 e 2021.

Por fim, pergunta quantas picadas de escorpiões foram registradas desde 2020, se o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” possui o soro antiescorpiônico e se as doses são suficientes para atender o número de casos registrados no município.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário e enviado à prefeitura de Americana para resposta.

Dr. Daniel cobra ações de acessibilidade em calçadas de Americana

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Ameriacna um requerimento solicitando informações à prefeitura sobre ações de promoção da acessibilidade a cadeirantes nos passeios públicos da cidade.

Segundo o parlamentar, é comum observar calçadas e vias que não oferecem nenhum meio de acessibilidade a cadeirantes, seja pela ausência de rampas ou pela existência de degraus e pisos irregulares. “A falta de rampas nos passeios públicos obriga cadeirantes a se arriscarem ao descerem ou subirem as guias. Da mesma forma, degraus existentes entre as testadas dos imóveis e calçamento irregulares também dificultam ou até obstruem a passagem”, comenta.

“É um direito fundamental das pessoas com deficiência poderem se deslocar com segurança e em condições de igualdade. Diante disso, iniciativas do poder público são fundamentais para a promoção da inclusão dos cadeirantes para que vivam de forma independente e exerçam seus direitos de cidadania e de participação social”, acrescenta o vereador.

No requerimento, Dr. Daniel solicita ao Executivo que informe se há algum programa municipal permanente para execução dos serviços de rebaixamento de calçadas e instalação de rampas de acessibilidade, como o cidadão pode solicitar o serviço, se já são exigidas as rampas de acessibilidade na aprovação de novos bairros e se há alguma iniciativa para adequação dos calçamentos que possuem elevado desnível entre as testadas.

O vereador questiona, ainda, se há algum programa municipal para extração de árvores que danificaram o calçamento ou que obstruem a passagem de cadeirantes, mediante replantio de espécies adequada ao local.

O requerimento será discutido pelos vereadores em sessão plenária a ser realizada na próxima quinta-feira (08).