Nathalia faz ‘tour’ em Brasília atrás de recursos

A vereadora Nathália Camargo (AVANTE) visitou na última quinta-feira (22), os Ministérios da Educação e Cultura, Desenvolvimento Regional e Ciência e Tecnologia, em busca de recursos e projetos importantes para Americana. Durante a visita em Brasília, a vereadora foi acompanhada pelo secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

No Ministério da Educação e Cultura, Nathália foi recebida pelo assessor do ministro Odimar Barreto dos Santos. A vereadora apresentou demandas da cidade para o setor, principalmente, referente a necessidade de recursos para a construção de novas creches e a compra de equipamentos eletrônicos.

Já no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, em reunião com o secretário-executivo, Carlos Aberto Flora Baptistucci, Nathália apresentou o projeto de sua autoria que estabelece os princípios para implantação do conceito de Cidades Inteligentes (Smart Cities), em Americana, e questionou como a esfera federal pode contribuir com o tema.

“O Governo Federal conta com muitos projetos e recursos para os municípios e poder ir até Brasília e apresentar nossas demandas, com certeza fará com que novas verbas a ações positivas sejam destinadas para Americana”, avaliou Nathália.

A visita em Brasília passou ainda pelo Ministério de Desenvolvimento Regional. Na pasta Nathália se reuniu com o chefe da assessoria especial, Alessandry Medeires, para verificar o andamento de verbas que foram destinadas a Americana.

Para o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, a visita foi muito produtiva. “É importante abrir porta nos ministérios e buscar projetos e parcerias junto ao Governo Federal que possam impactar positivamente. Essa viagem, com certeza, renderá muitos frutos para o nosso município”, disse.