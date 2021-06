Nathália conhece empresa que combate perda de alimentos

A vereadora Nathália Camargo (Avante) visitou na sexta-feira (11), a Restin, uma empresa criada em 2020 que combate o desperdício de alimentos de uma forma sustentável. De acordo com o fundador e CEO Luciano Almeida, a empresa funciona em uma plataforma on-line onde compradores e vendedores se reúnem para negociar de forma consciente e econômica.

“A Restin faz a conexão de empresas do ramo alimentício que tenham excedentes. Esses alimentos que seriam descartados voltam para o mercado em um novo formato de venda”, disse.

Nathália ressaltou que além de sustentável a atuação da Restin gera um grande impacto social e fomenta a economia local. “Muitas vezes os alimentos são descartados apenas por estarem fora do padrão estético da indústria e a Restin faz como que esses alimentos sejam comercializados com outros consumidores com preços bem mais acessíveis, possibilitando assim o consumo de alimentos agroecológico e sustentáveis”, afirmou.