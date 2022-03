Nathália conhece aplicativo botão do pânico da Gama

A vereadora Nathália Camargo visitou nesta segunda-feira (28) a Guarda Municipal de Americana a convite do comandante Marco Aurélio e do Inspetor de Planejamento, José Wendeo Nascimento Santos, para conhecer o novo aplicativo com botão do pânico para mulheres que sofrem violência doméstica que já são cadastradas com medidas protetivas e outras que são atendidas pela IDIMAS (Inspetoria de Defesa da Mulher e ações Sociais) do município.

A vereadora recebeu todas as informações da inspetora Jéssica Belatini que apresentou o aplicativo e mostrou o passo a passo de toda operação. “Após acionado o botão em menos de cinco minutos a viatura chega até o local. Mais um sistema muito importante para as mulheres”, ressalta.

Segundo Nathália, o botão do pânico sempre foi uma de suas bandeiras. “No começo do mandato nós fomos até o comandante saber como funcionava o aplicativo que na ocasião estava em desenvolvimento e ontem tive a felicidade em ser convidada para conhecer em primeira mão”, conclui.