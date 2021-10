Nathália cobra higiene e mais cuidado nos ônibus

A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a limpeza, higienização e manutenção da frota de ônibus do sistema de transporte coletivo do município. No documento, a parlamentar ressalta que vários usuários do transporte público apresentam em seu gabinete ou através das mídias sociais reclamações sobre sujeira dentro dos ônibus e calor excessivo devido a defeitos no sistema de ar refrigerado. “A limpeza e higienização periódica dos veículos é medida de extrema importância, ainda mais tratando-se de período de pandemia que temos enfrentado”, aponta.

No requerimento, Nathalia questiona se os ônibus passam por higienização periódica, como é feita a limpeza e qual o período entre uma higienização e outra. Pergunta ainda se existe um controle de quantos veículos estão circulando com problemas no sistema de ar refrigerado e se a frota em circulação é suficiente frente à demanda

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (14).