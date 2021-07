Nathália Camargo relata adaptação e aprendizado no início do mandato

Uma das três vereadoras eleitas em Americana, Nathália Camargo (Avante) falou ao NM dos primeiros meses de mandato ocupando uma cadeira na Câmara Municipal de Americana.

Eleita com 1350 votos, Nathália é a primeira mulher da história da Câmara a ocupar um lugar na mesa diretora. A parlamentar é a primeira secretária do biênio 2021/2022.

Veja a nota enviada pela vereadora:

O trabalho vem sendo bastante intenso os primeiros meses foram de adaptação, conhecimento e aprendizado com a rotina de projetos, requerimento e indicações. Temos conseguido acompanhar de perto o trabalho do executivo já que uma das principais funções do vereador como órgão fiscalizador.

Temos conversado muito com pessoas, representantes da sociedade civil em geral e entidades entendendo quais são as principais demandas da população Americanense, com isso procuramos fazer com que todas as nossas proposituras sejam eficientes e gerem um impacto positivo na vida das pessoas e na cidade de Americana.