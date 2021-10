Nathália Camargo apela ao governo do estado por redução do ICMS de combustíveis

A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de apelo direcionada ao governo do estado de São Paulo solicitando a redução do valor cobrado de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) que incide sobre o preço dos combustíveis.

A parlamentar cita no documento o anúncio feito pela Petrobrás no dia 25 de outubro referente a mais um aumento no preço da gasolina e do óleo diesel e lembra que se trata do segundo reajuste dentro do mesmo mês. Nathália destaca que a justificativa para a nova alta se baseia em diversos fatores, com ênfase maior no valor do barril de petróleo e no câmbio.

“Governadores de vários estados brasileiros já se manifestaram afirmando que a alta dos preços dos combustíveis é um problema nacional e que não está relacionada ao ICMS. Entretanto, a redução da alíquota do imposto sobre os combustíveis pode representar uma diminuição no preço ao consumidor final”, afirma a autora.

Nathália frisa ainda que, diante de reiterados aumentos dos preços dos combustíveis, é preciso unir forças em todas as esferas e adotar medidas que possam aliviar o elo mais fraco da corrente, que é a população. A moção será discutida e votada pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (28).