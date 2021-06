Nathalia na reforma do banheiro do S Luiz, Dr Daniel vagas no HM e Caetano dia do Pastor

A vereadora Nathália Camargo (Avante) reuniu-se na segunda-feira (14) com o secretário de obras e serviços urbanos Adriano Camargo Neves para tratar sobre melhorias na região do São Luiz, onde será realizada uma obra para a construção de um novo banheiro na área de lazer Oswaldo Elias. Durante a visita, Nathália perguntou ao secretário sobre o andamento da obra, fruto de indicação apresentada pela parlamentar. “Fizemos uma indicação para a prefeitura em janeiro e em maio conversamos no local com o secretário e com proprietários de autoescolas, quando ficou definido que seria mais viável a construção do banheiro do que a reforma”, afirmou.

O secretário apresentou a planta do novo banheiro e informou que a cotação dos materiais foi finalizada na semana passada. “A construção é a melhor opção porque além do novo projeto ter ficado muito mais amplo o banheiro vai conter um número maior de sanitários e vai contar com acessibilidade”, concluiu Nathália.

Dr. Daniel quer mais vagas no estacionamento do H Municipal

O vereador Dr. Daniel (PDT) acompanhou na sexta-feira (11) visita do assessor de gabinete da Unidade de Transportes e Sistema Viário, Luis Salgado, às áreas de estacionamento localizadas no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. O motivo foi uma indicação do parlamentar à prefeitura para que seja providenciada a revitalização da pintura de demarcação das vagas de estacionamento existentes no hospital.

“Fiz o pedido dessa visita para que fosse verificada a necessidade da repintura dessas vagas de estacionamento”, informou o vereador. “No entorno do hospital existem muitas vagas de estacionamento para visitantes e, também, aquelas que são exclusivas para ambulâncias, funcionários da saúde e fornecedores de insumos e serviços, que devem ser mantidas sempre bem sinalizadas para garantir a sua disponibilidade”, acrescentou.

Ao final da visita, ficou definido que a unidade de Transportes e Sistema Viário definirá em sua programação de serviços a revitalização da pintura das vagas de estacionamento. “Fico muito contente com a prontidão com que a secretaria nos atendeu e confiante que muito em breve esse serviço será executado e beneficiará as pessoas que comparecem ao hospital”, concluiu o parlamentar.

Marcos Caetano faz moção em comemoração ao Dia do Pastor

O vereador Marcos Caetano(PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de congratulações aos pastores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Ministério Belém) de Americana pela comemoração do “Dia do Pastor”. No documento, o parlamentar destaca que o Dia do Pastor é comemorado anualmente em 13 de junho. “Ser pastor é uma atividade séria e responsável, que comanda os destinos de uma comunidade. Exercer esta atividade ministerial é meramente abdicar-se de muitas coisas desta vida em prol de um exemplo fiel à palavra de Deus, sendo assim um espelho à comunidade que dirige”, destaca Marcos Caetano.

A moção será discutida e votada pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (17).