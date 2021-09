Nathália acompanha entrega de carteirinha da turma da fibromialgia

A vereadora Nathália Camargo (Avante) acompanhou nesta terça-feira (31), no setor de cartões na rodoviária de Americana, o credenciamento e a entrega da carteirinha para portadores de fibromialgia. Nathália apresentou um requerimento à administração municipal, em agosto, solicitando informações sobre o credenciamento de portadores de fibromialgia para atendimento preferencial em empresas públicas e privadas, concessionárias de serviços públicos e estacionamento em vagas para pessoa com deficiência.

De acordo com a vereadora o direito do credenciamento foi concedido pela Lei Municipal 3.323/2019, mas as pessoas não tinham o conhecimento. “Há muito tempo venho realizando reuniões com portadores de fibromialgia e com o setor de cartões para entender melhor todo o processo e como poderíamos ajudar e agilizar a emissão dessas carteirinhas”, disse.

“Fico muito feliz em poder ajudar a melhorar um pouco que seja a vida dessas pessoas que sofrem com essa doença que age de forma tão silenciosa e é ignorada por muitas vezes. Hoje foi o dia em que conseguimos dar um grande passo nessa causa tão importante”, avaliou.