Natal Solidário SB recebe doações. Mantimentos, roupas e brinquedos

A Campanha Natal Solidário, composta por voluntários de Santa Bárbara d’Oeste, está recebendo doações de alimentos, roupas e brinquedos até o dia 12 de dezembro. Os recursos serão entregues a famílias carentes de diversos bairros da cidade.

Interessados em realizar doações podem entrar em contato diretamente com Lourran Lemes, pelo telefone (19) 98909-0022; ou Eduarda Sachetto (19) 98348-9923. O contato também pode ser feito via Instagram oficial do projeto (@natal.solidario01).

Além de mantimentos, o grupo recebe doações de doces como balas e pirulitos para confeccionar sacolinhas surpresa. As roupas podem ser novas ou seminovas, em bom estado. Doações em dinheiro serão convertidas em presentes.

As distribuições dos mantimentos e materiais acontecerão nos dias 13 e 22 de dezembro, a partir das 9h. Interessados em realizar a distribuição podem entrar em contato com os organizadores e, ao se tornarem voluntários, devem usar máscara e higienizar frequentemente as mãos com álcool em gel no dia da caminhada.

O grupo, composto por sete amigos, realiza trabalhos voluntários durante o período natalino há 4 anos. Especialmente no dia 13 de dezembro, o projeto conta ainda com a participação de mais cinco representantes do grupo Moto Clube de Triciclos de São Paulo, que convidarão mais participantes para ajudar na distribuição dos recursos.

A campanha é realizada em parceria com a ONG Juventude Amiga, que atua em Santa Bárbara d’Oeste e Americana. O projeto “Natal Solidário” tem como valores principais a empatia, o respeito e a confiança, com intuito de ajudar o máximo de pessoas possível.

Para Eduarda Sachetto, 21, uma das organizadoras do projeto, a expectativa é de dobrar a quantidade de doações recebidas em relação a 2019. “Por conta da pandemia, muitos perderam seus empregos e ficaram desamparados, sem recursos para conseguir sustentar suas famílias. O foco é ajudar essas pessoas”, explica.

Também à frente da campanha, Lourran Lemes, 24, acredita que o apoio e o patrocínio de pessoas e empresas é muito importante. “Sozinhos, não conseguimos fazer nada. Mas, nós que temos boas condições de vida, devemos olhar para os mais necessitados. O que queremos é que nosso grupo fique cada vez mais unido, para incentivar outras pessoas a colaborarem”, diz.

No ano passado, o grupo percorreu cinco bairros barbarenses e entregou materiais e mantimentos para famílias do Cruzeiro do Sul, Jd. Vista Alegre, Planalto do Sol, 31 de Março e Conjunto Habitacional Trabalhadores. “Quem souber se famílias que estão precisando de ajuda, pode entrar em contato conosco”, ressalta Eduarda.

Foram distribuídas 30 cestas básicas na cidade durante o Natal de 2019. O grupo também conseguiu confeccionar e entregar 600 sacolinhas surpresas, além de 2 mil brinquedos e quatro sacos de roupas.

A distribuição de mantimentos e materiais será realizada seguindo os protocolos da OMS (Organização Mundial da Saúde) de prevenção à Covid-19. “Além do álcool em gel, estaremos de máscara o tempo todo e utilizaremos luvas descartáveis entre uma entrega e outra”, diz Eduarda. Os voluntários também organizarão filas com distanciamento social para atender às famílias com mais cuidado e atenção.

Eduarda conta que as famílias atendidas costumam receber o grupo voluntário de forma positiva. “Todos os anos é assim: eles ficam sem palavras para agradecer, e nós ficamos muito gratos por poder ajudar. Além dos bens materiais, temos o compromisso de levar a mensagem simbólica do Natal, mostrando que eles podem contar conosco. A experiência é sempre incrível”.