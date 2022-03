Natal cobra mais monitores no transporte escolar

A ausências de monitores em linhas do transporte escolar municipal em Nova Odessa motivou o segundo requerimento assinado pelo vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal, que está em seu segundo ano de mandato. De acordo com o parlamentar, ele mesmo fiscalizou algumas linhas e constatou a falta de monitores, o que coloca as crianças em risco.

Em setembro do ano passado, o vereador subscritor teve aprovado o requerimento n. 806/2021, que solicitava informações ao Poder Executivo sobre a falta de monitores nos ônibus do transporte escolar. “Resumidamente o Executivo informou que os monitores escolares foram contratados por concurso público, com perfil definido em lei municipal e foram destinados para as escolas conforme o número de alunos e rotas previamente definidas, atendendo os bairros mais distantes das escolas”, contou.

Além disso, segundo Natal, a prefeitura informou, em outubro do ano passado, que não havia concurso público ou processo seletivo vigente para a função.

“O secretário de Governo me informou, verbalmente, que o Executivo estudava a possibilidade de aditar o contrato da empresa prestadora do serviço de transporte escolar para que a mesma passasse a fornecer os monitores escolares”, disse Natal.

No requerimento protocolado no início desse mês na Câmara, Natal questiona a prefeitura sobre a possibilidade de promover o aditamento ao contrato para assegurar a presença de monitores nos veículos que realizam o transporte escolar. O requerimento foi aprovado na sessão desta segunda-feira (21/03).