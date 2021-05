Natal e Márcia veem retaliação por representação em Nova Odessa

Os vereadores Cabo Natal (Avante) e Márcia Rebeschini (PV) tiveram todos os requerimentos e moções adiados, por pedidos de vistas pela base de sustentação do PSDB na Câmara de Nova Odessa, na sessão de segunda-feira (24). A dupla vê a manobra como uma espécie de “retaliação”, pelo fato de terem protocolado na semana passada uma representação no Ministério Público do Estado de São Paulo.

Ambos não falam a respeito do teor da representação ao MP-SP, mas a reportagem do Novo Momento apurou que a ação seria contra agentes públicos, inclusive parlamentares e um ex-candidato a prefeito, por alteração em lei que permitiu a instalação de postos de combustíveis nas proximidades de creches dentro do município.

“Requerimentos e moções de minha autoria e da vereadora Márcia Rebeschini tiveram a votação adiada em razão de pedidos de vista de parlamentares vinculados ao grupo político que esteve por 8 anos à frente do Poder Executivo dessa cidade, com o claro propósito de retaliação, diante da denúncia que fizemos”, escreveu Cabo Natal, em postagem.

“O expediente adotado por eles faz parte das regras da Câmara, ainda que esteja sendo utilizado em prejuízo da população, pois a fiscalização que pratico é em benefício da coletividade”, defende o vereador. Natal disse que não é “corporativista” e isso está gerando um “mal-estar na classe política, que de forma rasteira tem tentado obstruir o trabalho de fiscalizador”.

Natal e Márcia chegaram a gravar um vídeo comentando o adiamento das proposituras. “O que os nobres edis fingem não saber, é que a fiscalização não precisa dar exclusivamente no ambiente legislativo e que podemos apresentar denúncias e requerimentos diretamente a outras instituições”, reforça Natal. “É uma situação lamentável e triste”, completa Rebeschini.