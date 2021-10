Natal defende horário estendido nos postinhos

O vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal, apresentou indicação ao prefeito Claudio José Schooder para que as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Nova Odessa tenham o horário de atendimento estendido. De acordo com o parlamentar, o ideal seria que as unidades atendessem, pelo menos, das 7h às 19h, para garantir que as pessoas que trabalham em horário comercial pudessem ser atendidas mais tarde.

A indicação já foi encaminhada à prefeitura. “Como vereador, posso fazer esse tipo de indicação e eu sugeri que a Secretaria de Saúde realize um estudo técnico para ampliar o horário de atendimento. Esse estudo poderá apontar quais seriam os melhores horários de funcionamento, mas eu acredito que, se o horário for estendido, já será um grande benefício para os pacientes”, explicou o vereador.

Atualmente o município conta com sete UBSs, com atendimento das 7h às 16h. “Entendo que muitas pessoas acabam procurando o hospital por conta de problemas que poderiam –e deveriam – ser resolvidos na atenção básica. Uma das causas dessa crescente demanda no hospital pode ser o horário de atendimento das UBSs. Muitas pessoas trabalham até às 17h e não querem perder dia de trabalho para fazer uma consulta preventiva, por exemplo”, afirmou o parlamentar, ao defender a ampliação do horário.