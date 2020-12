NATAL: 47% das compras serão feitas pela internet

De acordo com as projeções de uma pesquisa feita em todas as capitais brasileiras pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Offer Wise Pesquisas, 86 milhões de pessoas irão às compras neste Natal, movimentando cerca de R$38,8 bilhões no setor de comércio e serviços, uma redução significativa comparado a 2019, quando a estimativa era de aproximadamente R$60 bilhões.

Esse resultado é uma das consequências trazidas pela pandemia da Covid-19, que agravou o cenário de desemprego no país e trouxe insegurança econômica a muitos consumidores brasileiros. Conforme o estudo, 54% dos consumidores devem presentear alguém neste período, o que representa uma queda de 22 pontos percentuais em relação ao último ano, em que a intenção de compra era de 77%.

Ainda segundo o levantamento, o local preferido para as compras de Natal será a internet/lojas online (47%), seguido das lojas de departamento (40%), o shopping center (34%) e as lojas de rua (26%). Para Otávio Procópio Ferraz, head de digital e sócio da Macfor, AdTech focada em consultoria de marketing digital e growth hacking, apesar do clima de insegurança que ainda assola boa parte do mundo, a data ainda deve ser considerada como a principal data de compras para o consumidor. “Apesar de cautelosos, os varejistas não devem esmorecer. Afinal, esse é o momento comercial mais importante do ano. Quem souber aproveitar as vantagens dessa ocasião, poderá usufruir dessa sútil oportunidade de retomada da economia”, pontua o especialista.