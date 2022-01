Natação Americana realiza peneira no início de fevereiro

A equipe de natação da Secretaria de Esportes de Americana realiza, nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, uma seleção de crianças para ingressar no grupo competitivo da modalidade. A peneira ocorre no Centro Cívico, das 14 às 15 horas, para crianças nascidas entre os anos de 2012 e 2014.

Os interessados devem cumprir alguns requisitos, como já ter frequentado aulas de natação e ter domínio de nados crawl e costas. Não é necessário fazer nenhuma inscrição antecipadamente, basta comparecer ao local em um dos três dias de peneira. No dia da seleção, as crianças devem estar acompanhadas de algum responsável e comparecer com RG, touca, óculos de natação, sunga ou maiô.

As equipes de competição estão praticamente montadas, mas ainda restam de dez a 12 vagas para serem preenchidas. Os atletas selecionados treinarão todos os dias, no período da tarde, com exceção de sábados e domingos.