Nasa quer explorar oceanos de luas de Júpiter

A Nasa faz uma parceria com a Woods Hole Oceanographic Institution, organização que explora as profundezas dos oceanos, para desenvolver uma tecnologia capaz de procurar por vida sob os mares das luas de Júpiter e Saturno. Mas primeiro, vão realizar testes em uma expedição a bordo de um navio da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos.

A expedição conta com o veículo submarino Orpheus, construído pela instituição e operado por um software de navegação autônoma do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa. A ideia é entender as zonas mais profundas dos oceanos, em um desafio similar às experiências dos veículos de exploração em outros planetas.

Orpheus tem apenas dois metros de comprimento, pesa 250 quilos e custou 2 milhões de dólares. Ele vai vagar pelo oceano fazendo imagens em alta resolução, que combinadas se transformam em um mapa 3D do fundo do mar, buscando vestígios de vida no caminho. O mini-submarino é capaz de explorar os mundos aquáticos como Europa, lua de Júpiter, e Encélado, satélite natural de Saturno. Ambos tem oceanos globais de água líquida sob uma superfície gelada. A pressão sob essa crosta deve ser similar às encontradas pelo Orpheus em grandes profundidades nos mares terrestres.