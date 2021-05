Nas redes, Omar volta a ser bolsonarista raiz

Depois de ter ‘dado um tempo’ em seu perfil de ‘analista político nacional’, o ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB) voltou à carga defendendo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Com pouca noção do que acontece no país, Omar reproduz falas de analistas da rádio bolsonarista Jovem Pan e de senadores bolsonaristas na CPI da Covid. O perfil de Omar nas redes também reproduz ataques à TV Globo e à ‘mídia tradicional’.

ATÉ JEFFERSON E MALAFAIA NO BOLO- Depois de um período reproduzindo somente músicas antigas e suas obras de quando foi prefeito, Omar parece ter chutado o balde e hoje reproduz até o pastor Silas Malafaia e o ex-deputado Roberto Jefferson, condenado no Mensalão- ambos fiéis defensores de Bolsonaro. Os dois são conhecido por espalhar fakenews.

ATAQUES A DORIA, FHC, PT E LULA– Sem poder atacar abertamente o sucessor Chico Sardelli (PV) e tendo ao menos dois consultores ‘pendurados’ no governo, Omar replica ataques aos ex-presidentes Fernando Henrique (FHC) e Lula, ao governador de São Paulo João Doria (PSDB) e ao PT em geral.

RÁDIO, ROMPIMENTO E 2024– Mais livre agora e aparentemente ciente de que Sardelli virá para a reeleição em 2024, Omar já teria posicionado sua rádio (Azul) para ‘metralhar’ o governo local. Ele levou para a rádio Marcelo Harteman, que não é visto com bons olhos pelo comando da prefeitura mas ainda não anunciou o rompimento. O problema para Omar é que ele tem mínima base política e Sardelli é, desde já, favorito em 2024.