Nas redes, Erich detona ‘golpe’ contra MDB

Foto de arquivo- 2016

O ex-prefeito de Americana e pré-candidato a vice-prefeito na chapa com Dr Ondas/MDB Erich Hetzl Jr/Podemos usou as redes sociais para atacar o que considera uma tentativa de golpe contra o MDB e a chapa.

Erich, que foi 2o colocado na eleição de 2016, também tem se mostrado ativo nas redes comentando e rebatendo ataques referentes ao período que foi prefeito da cidade- entre 2003 e 2008.

Estou ainda perplexo com os últimos acontecimentos políticos em nossa cidade.

O pior deles foi a covarde intervenção no Diretório Municipal do MDB com dois objetivos específicos. O primeiro, apoiar o candidato tucano, e o segundo, impedir a candidatura do dr. Alfredo Ondas comigo de vice.

Vamos lutar até o fim, confiando sempre na justiça.