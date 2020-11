Perfis. Narrador Bachin Jr estreia e vence na Câmara

Em sua estreia como candidato, o narrador esportivo Bachin Jr já foi eleito vereador em Santa Bárbara d’Oeste pelo MDB com 1.454 Votos.

Bachin Júnior – 57 anos, é jornalista, Presidente do Esporte Clube Barbarense e da Confraria Há Bares que vêm para o Bem. Abaixo um breve relato foi por ele para o NM.

Consequência da minha profissão, há muitos anos acompanho a política na nossa cidade, monitorando a Câmara de Vereadores (onde trabalhei por 4 anos) , Prefeitura ( atuei por 22 anos nos veículos de comunicação: Rádio Santa Bárbara FM e TV Cultura ) e o que acontece nas ruas e nos bairros. Como comunicador, escuto também muito do que acontece por meio de colegas de profissão. É difícil uma família que não tenha alguém precisando trabalhar, e mais difícil ainda é encontrar alguém que considera que seus impostos estão sendo aplicados do jeito que deveriam.

E, quase sempre, a comunidade não é ouvida em suas necessidades.

Foco principal deste mandato será na área do Desenvolvimento Econômico.

Ajudar as empresas a criar mais empregos. Acredito que o progresso da nossa cidade está totalmente ligado ao desenvolvimento econômico, por isso, vou atuar para facilitar a vida do empresário nas solicitações públicas, em sua capacitação e adequação às leis, facilitando o crescimento das empresas e consequentemente gerar mais empregos.

Como proposta, criar o “Primeiro Emprego Municipal” e dar oportunidade ao jovem aprendiz desenvolver suas aptidões e aprimorar seu futuro posicionamento no mercado de trabalho. Apoio para novos empreendedores e profissionais autônomos, pois são esses que giram boa parte de nossa economia.

E ainda: buscar simplificar e agilizar a emissão de alvarás que dão tantos problemas na abertura dos novos negócios; Revisar o Plano Diretor para que seja possível a atração de novos negócios; incentivar e valorizar o comércio e lojas locais, evitando a evasão de renda de nossa cidade.

Pela vocação e experiência profissional, atenção também para as demandas das áreas Social e Esportes (com foco nas atividades de base).