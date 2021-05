Não vire de costas, o assunto é com você também. Por Soraya Ruffo

Alguma coisa interessante ou necessária, todos nós sabemos.

O talento visível é fácil de ser comprovado, mas o talento útil, aquele que vem de dentro do seu conhecimento, esse precisa de tato e olhar apurado.

OPORTUNIDADE ABERTA OU INDECISÃO NA ESCOLHA?

No Brasil, pessoas acima de 55 anos são colocadas à margem, como se ter MAIS idade fosse um crime, passível de exílio. Sim, as pessoas mais velhas são exiladas de suas funções e conhecimentos e nos perguntamos, desde quando isso é um fato no Brasil?

Penso que a cultura do esquecimento, pela qual circulam amigos, empresários, autoridades e a própria família, é um tipo de falha de realidade, pois muitas pessoas acima de 55, 60 anos, são dotadas e privilegiadas de uma intuição profissional fantástica! Em todos os setores da sociedade, são figuras necessárias para observarem a evolução do mundo; experientes e antenadas, podem mudar sua visão, com cursos, aprimoramento tecnológico e digital, assim ó, num estalar de dedos.

CONSCIÊNCIA

O movimento que faz de idosos, diversidade nas empresas, está apenas começando.

A “maioridade” emocional e psicológica desses viajantes do tempo, tem alguns privilégios, que jovens e madurões, às vezes patinam para saber.

Tente. Faça diferente de todos.

Traga pra você os experientes, você vai gostar muito do resultado.



Soraya Ruffo

[Apenas mais uma Maior de Idade (rs), ciente dos espaços que pode ocupar, com OBSSESSIVA responsabilidade]