‘Não às drogas’ e um detido após ação da Guarda

Foto: Guarda Municipal

A equipe de Romu da Guarda Municipal localizou porções de crack e cocaína em um matagal no bairro Jardim Icarai, Santa Bárbara d’Oeste, na manhã dessa quinta-feira (22). Um homem foi detido e apresentado a Unidade Policial. Os Guardas Cainelli e Guerreiro faziam patrulhamento na rua Itaúna quando receberam a informação de que um havia tráfico de drogas no final da rua.

Os denunciantes indicaram que o rapaz estaria vestindo uma camiseta de cor laranja e ficava sentado na calçada. Os agentes foram então até o local e localizaram o homem. Quando questionado, negou que estaria traficando, afirmando que estaria ali para comprar drogas, pois era usuário. Disse que já havia comprado e que o vendedor teria entrado no matagal para pegar a mercadoria.

Diante dos fatos, os guardas entraram no local para procurar o tal vendedor, mas não encontraram ninguém. Com o apoio da cadela, localizaram 22 porções de crack e 21 porções de cocaína. Enquanto caminhavam com o averiguado, encontraram em seu chinelo uma porção de crack, que informou ter escondido para que ninguém percebesse.

As outras porções afirmou que não são de sua propriedade e não sabia de quem era. Diante dos fatos, o rapaz foi apresentado a unidade policial e foi registrado o boletim de ocorrência.