Naldecon esclarece dúvidas a usuários

A pandemia do novo coronavírus impôs mudanças na vida de toda a humanidade, e, por isso, Naldecon, medicamento da marca Reckitt Benckiser Health Comercial, foi em busca de entender como os consumidores estavam se comportando em meio a esse novo cenário. A pesquisa, realizada entre 06 de julho de 2020 à 07 de julho de 2020, com 300 pessoas, identificou que a população está mais atenta e interessada em assuntos referentes à saúde, buscando mais conhecimento e informação desde hábitos de higiene até a composição de medicamentos e seus possíveis tratamentos.

Além disso, o estudo também apontou a importância de um profissional da área na recomendação de tratamentos e medicações, principalmente nesse período de insegurança. Partindo dessa premissa, ao unir ciência e tecnologia, a marca traz em sua mais recente comunicação uma farmacêutica, explicando aos consumidores para que servem e como agem cada um dos ativos existentes na fórmula de Naldecon. Com versões Dia e Noite na mesma embalagem, Naldecon possui Paracetamol, que atua como analgésico e antitérmico, além de Maleato de Carbinoxamina e Cloridrato de Fenilefrina, que ajudam no descongestionamento e no tratamento da coriza, respectivamente.

Neste contexto, as tradicionais e icônicas ‘ovelhinhas’ da marca dão lugar à uma especialista, com o objetivo de esclarecer e tirar possíveis dúvidas sobre como o medicamento funciona, especificamente, no combate a sete sintomas da gripe.

A campanha é assinada pela agência BETC/Havas.

Confira o filme: https://www.youtube.com/watch?v=EYsEHONVCHw