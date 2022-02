A sertaneja Naiara Azevedo foi a eliminada da semana do Big Brasil ‘BBB 22’. Ela saiu do programa com 57,77% dos votos.

Com ela no paredão, estavam os também ‘famosos’ Arthur e Douglas, que permanecem no jogo. Segundo Tadeu Schmidt, Arthur não esteve ameaçado em nenhum momento na votação, mas Naiara e Douglas se alternaram na preferência do público para deixar o programa. Por fim, a cantora foi a mais votada. Acompanhe abaixo os comentários sobre o paredão da semana.