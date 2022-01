Rafael Nadal fez história ao virar o jogo épico de 5h24min contra o russo Medvedev e ganhar o Australian Open, seu 21º Grand Slam.



Aos 35 anos e após uma lesão no pé que o deixou de muletas há poucos meses, Rafael Nadal encarou e venceu uma final de cinco sets contra Daniil Medvedev, o atual número 2 do mundo. Com parciais de 2/6, 6/7(5), 6/4, 6/4 e 7/5, o espanhol se tornou o maior campeão de slams, com 21 conquistas, deixando para trás Roger Federer e Novak Djokovic.