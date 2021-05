Com Delegado Olim e Chico, Rodaben comemora verba de R$1 milhão

O deputado estadual Delegado Olim (PP) esteve em Americana nesta segunda-feira para anunciar verba de R$1 milhão de reais.

O dinheiro será destinado para recapeamento de vias no município. O secretário de Habitação, Luiz da Rodaben (Cidadania), foi o responsável pela intermediação das conversas entre o deputado e o prefeito Chico Sardelli (PV).

“Hoje tive a honra de acompanhar a visita do deputado Delegado Olim no gabinete do Prefeito Chico Sardelli. O deputado visitou o Prefeito trazendo boas notícias para nossa cidade. Dentre elas a verba de R$1milhão, intermediada por mim, destinada ao recape de vias do município”, disse Rodaben.

O vice-prefeito Odir Demarchi (PL) também comemorou a notícia em suas redes sociais e ainda complementou afirmando que a cidade receberá, também através do Delegado Olim, mais 4 academias ao ar livre.

MAIS VERBAS. O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade) também esteve em Americana e anunciou mais R$1 milhão. O dinheiro será usado para custeio na Saúde.