Na prefeitura, Macris anuncia R$2,5 milhões para Americana

O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) anunciou, nesta quarta-feira, na prefeitura de Americana, duas verbas para o município, uma no valor de R$500 mil, destinado à Saúde e R$2 milhões para infraestrutura. Essas são as primeiras verbas anunciadas por Vanderlei no ano de 2021 para Americana.

O deputado foi recebido pelo prefeito Chico Sardelli (PV), que afirmou que ainda não definiu exatamente onde serão aplicados os R$2 milhões da infraestrutura. Chico citou que a verba pode ser usada em recapes e negou, a princípio, que o dinheiro será usado na revitalização do portal de entrada da cidade, obra bastante aguardada devido a situação caótica do trânsito no local.

Os R$500 mil para a saúde já estão nos cofres da prefeitura e os R$2 milhões aguardam projeto para liberação.