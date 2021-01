Na posse, Leitinho fala de distribuir Ivermectina, Vitamina D e Zinco

O novo prefeito de Nova Odessa, o médico veterinário Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), e seu vice Alessandro Miranda, o “Mineirinho” (também do PSD), tomaram posse ao lado dos nove vereadores em sessão solene da Câmara realizada na sexta-feira (1º de janeiro de 2021) no saguão do Paço Municipal, fechada ao público, com transmissão online e seguindo rígidos protocolos sanitários, e logo em seguida anunciaram as primeiras medidas da nova gestão – ambas voltadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 na cidade.

A primeira medida foi uma determinação para que a Secretaria Municipal de Saúde inicie imediatamente estudos e eventuais medidas visando a distribuição gratuita, à parcela da população com idade igual e superior a 50 anos, de dois suplementos que possuem efeito positivo comprovado sobre o sistema imunológico humano – zinco e vitamina D –, bem como, de forma profilática, do medicamento ivermectina, já distribuído em outras cidades brasileiras e que alguns médicos também apontam ter efeito positivo sobre a imunidade das pessoas.

A distribuição destes itens visa reduzir os riscos representados por uma possível contaminação pela Covid-19 na faixa etária mais sujeita a formas graves da doença, e deverá, segundo a determinação do prefeito, “levar sempre em consideração a necessidade e o estado clínico do paciente”.

“São duas vitaminas e um medicamento que, acreditamos, podem ajudar a população a enfrentar o coronavírus enquanto não recebemos as vacinas dos Governos Federal e Estadual para aplicar nas pessoas conforme os grupos prioritários – inclusive no momento em que a pessoa receber a vacina, para que ela não esteja com a imunidade comprometida. Outras cidades tiveram bons resultados com esta medida. Quando a pessoa está com boa imunidade, dificilmente tem um caso grave da doença. São medidas que podem salvar vidas, e é isso que queremos: preservar a vida da população de Nova Odessa”, afirmou Leitinho.

GRUPOS DE TRABALHO

A segunda medida anunciada pelo prefeito foi um decreto com a criação imediata, pelas Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, de grupos de trabalho (denominados “Núcleos Internos de Planejamento e Combate ao Coronavírus”) visando apontar as medidas necessárias para enfrentamento da doença no atual momento da pandemia.

No primeiro caso, a determinação é para preparar a Rede Municipal de Saúde para tanto fazer frente ao atual aumento de casos positivos quanto para o iminente início da vacinação de grupos da população contra a Covid-19, conforme os planos estadual e federal de imunização.

No segundo caso, a ordem é para preparar a Rede Municipal de Educação para a futura retomada segura das aulas presenciais, quando isto for possível, bem como para incrementar a capacidade e as condições da equipe pedagógica manter aulas online enquanto for necessário – entre outras ações de cada pasta.

“Neste momento, ainda não sabemos quando vamos receber as primeiras vacinas, o que vai ser necessário para armazená-las com segurança, quem e onde vamos vacinar os grupos prioritário, em que mês as crianças vão poder voltar à escola, como os professores estão sendo preparados para esse retorno, etc. O prefeito não pode pensar em tudo sozinho, mas estes núcleos vão se reunir constantemente e me dar seus pareceres, que vamos analisar e colocar em prática”, justificou Leitinho.

POSSE

A sessão solene de posse teve momentos de forte comoção, com homenagens a pessoas que fizeram parte das vidas pessoais e públicas do prefeito e seu vice. A primeira lembrança a um ente querido foi feita por Leitinho, que lembrou sua humilde trajetória de vida e agradeceu à sua falecida mão, dona Isaura, falecida quatro anos atrás, por ter lhe ensinado as bases que o permitiram tornar-se pai, médico veterinário, vereador por quatro mandatos consecutivos e, agora, prefeito da cidade.

“Quero agradecer à minha filha Bia, ao meu irmão Beto, à minha saudosa mãezinha Isaura, que está nos olhando de onde estiver e que guardo com muito carinho, que estaria orgulhosa do menino que morou na rua, que foi engraxate, que vendeu leite, que olhou carros, que foi instrutor de autoescola e que conseguiu ser vereador e, pela educação, se formou médico veterinário. Minha mãe foi sempre minha inspiração para tudo que fiz na vida e agora quero fazer tudo certo, tudo correto, para que minha filha e meu irmão tenham orgulho de mim, da minha equipe, da minha administração. Eu vou trabalhar muito para honrar esse desafio que nossa cidade me deu”, afirmou o prefeito.

Leitinho também pediu um minuto de silêncio pelas vítimas da Covi-19 na cidade e no mundo, fez diversos agradecimentos e lembrou de ex-colegas de Câmara com os quais ele atuou enquanto vereador, e que já faleceram – citando, nominalmente, Avelino “Poneis” Xavier, Celso Aprígio, Antonio Rezende, José Merenda e o Araújo.

O prefeito também defendeu a importância do trabalho do servidor público, que pretende valorizar, e parabenizou os nove vereadores eleitos para o novo mandato junto com ele. Por fim, ele destacou a necessidade de Executivo e Legislativo trabalharem em conjunto pelo bem da cidade, sem cores partidárias.

“Eu quero todos sonhando comigo, quero o apoio de todos os vereadores, dos moradores, dos secretários e do empresariado para fazer do “Paraíso do Verde” também um paraíso da felicidade, do cuidado com a vida, do zelo com os animais, do carinho com as crianças, do amor pela Educação e principalmente do respeito à nossa gente. Vocês terão orgulho de nossa administração, que quero que seja conduzida com diálogo e transparência”, completou o prefeito.

Já Mineirinho destacou, entre outras coisas, a importância do seu falecido irmão, o ex-vereador Antonio Rezende, em sua vida – e agora em sua trajetória pública. “Era ele que deveria estar aqui neste lugar, esse era um sonho do Rezende e do Leitinho, que coube a mim realizar”, discursou um emocionado vice-prefeito, recebendo uma salva de palmas dos presentes.

Nas Eleições Municipais do último dia 15 de novembro de 2020, Leitinho e Mineirinho receberam 12.071 votos, o equivalente a 39,68% do total de votos válidos da cidade.

Gestão Cláudio José Schooder – “Leitinho” – Equipe de Governo 2021