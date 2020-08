Na pandemia, “lives” nas redes sociais se tornam a preferência dos políticos

Os políticos de Campinas estão tendo que se reinventar nessa pandemia, para conseguir passar suas mensagens à população e, evidentemente, aos eleitores já que dentro de algumas semanas serão eleitos os 33 novos vereadores e o próximo prefeito municipal. Desde o início da atual pandemia do novo coronavírus, pré-candidatos e políticos em geral têm aderido cada vez mais às transmissões ao vivo por meio das redes sociais, as já famosas “lives”.

Na quinta-feira, dia 13, por exemplo, o médico Dr. Hélio de Oliveira Santos, duas vezes prefeito de Campinas e que ainda faz mistério se vai disputar um novo mandato, promoveu sua primeira “live” em sua página no facebook. Tendo como convidado o seu ex-secretário de Saúde, Dr. Francisco Kerr Saraiva, o assunto debatido foi “Presente e Futuro nas Ações de Prevenção da Covid-19”. Durante a transmissão, a audiência chegou perto de 500 pessoas acompanhando, um número expressivo a considerar o horário escolhido, uma manhã de meio de semana. “Eu enfrentei e vivi a meningite, as famílias vinham na boleia de caminhão e desciam na porta do pronto-socorro. E a atual pandemia supera tudo isso”, recordou o ex-prefeito Dr Hélio.

E aconteceu também na quinta-feira, a live de lançamento do Fala Campinas, que é a Plataforma Virtual de Construção do Programa de Governo Participativo da candidatura PT-PSOL. Pedro Tourinho e Edilene Santana, pré-candidato e vice à prefeitura de Campinas, apresentaram as funcionalidades do aplicativo, que terá a função de colher propostas para a cidade. No final de semana, o PSOL Campinas escolheu Edilene Santana para compor a chapa como pré-candidata a vice-prefeita. Edilene tem 41 anos e é moradora da região do Jardim Satélite Íris. Atualmente faz parte da direção executiva do Sindicato dos Químicos Unificados e organiza seu coletivo de mulheres, que participa ativamente tanto na construção de grandes atos na cidade, como nas campanhas de solidariedade em ajuda aos mais vulneráveis.

Ex-secretário de Esportes e Lazer de Campinas e pré-candidato a prefeito (ou vice), Dario Saadi também conduziu sua live nas redes sociais. Foi na quarta-feira, dia 12, com o tema “O Esporte pós pandemia e a Retomada das Corridas e Artes Marciais”. E, nesta sexta-feira, 14 de agosto, teve também uma transmissão ao vivo da Delegada Terezinha, pré-candidata a prefeita pelo PTB. E foi em dose dupla. Às 16h30 com o tema “Enfermagem em Tempos de Pandemia”, com Dulci Leocádio. Em seguida, às 17h30, “Impactos Familiares na Pandemia”, com a convidada Silvana Santos. Ambas são pré-candidatas a vereadora pelo partido da delegada.

Já o ex-presidente da Setec, Arnaldo Salvetti, que é pré-candidato a vereador pelo MDB, tem apostado nas lives em diversas plataformas. Essa semana, ele organizou um meeting com proprietários e gerentes de bares e restaurantes. A reunião foi transmitida pela sua página no facebook. Na sexta-feira, dia 14, Salvetti usou o seu canal no YouTube para conversar com o presidente das autoescolas de Campinas, Oswaldo Redaelli. O papo girou em torno de esclarecer dúvidas em relação a documentação de veículos, CNH e a discussão sobre a mudança do Poupatempo do Centro de Campinas.

Mas, nesse quesito das lives, o prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB), ainda segue como o “rei das lives” entre os políticos de Campinas. Enquanto não embarca de vez na pré-campanha do seu ex-secretário de Relações Institucionais, Wanderlei Almeida, o Wandão, o prefeito mantém o ritmo de interação por meio das redes sociais, ao menos duas vezes ao dia. O assunto principal, como não poderia deixar de ser, é o combate à pandemia. Em meio aos números da doença, o prefeito também consegue falar de suas realizações. Esta semana, por exemplo, Jonas Donizette fez questão de informar o início do atendimento na Policlínica 2, na Francisco Glicério. E também a entrega de 402 matrículas para as famílias do Conjunto Habitacional Parque Floresta e 79 matrículas para famílias do Núcleo Residencial São Charbel. “Sinto uma alegria muito grande ao ver, nesses rostos, a satisfação em conquistar para si e suas famílias um lugar para chamar de seu. É a força da inovação a serviço da dignidade de nossa gente”, declarou o prefeito.