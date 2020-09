“Na minha família os votos são todos seus”, diz Omar a JR Dias

O vereador de Americana e candidato à reeleição Juninho Dias (MDB) realizou uma reunião com apoiadores na noite desta segunda-feira com a presença do prefeito da cidade, Omar Najar (MDB).

Na reunião, Omar Najar não mediu elogios ao mandato do vereador, que foi o segundo mais votado na última eleição municipal. Além de demonstrar seu apoio e de sua família à campanha de Juninho, Omar ainda ressaltou que o parlamentar foi o melhor vereador nessa legislatura, sempre cumprindo com todos os compromissos da função pública em favor de Americana.

“Na minha família os votos são todos seus”, disse Omar na reunião.

Omar e Juninho são bastante próximos desde o início da atual legislatura. Por onde passa Juninho faz questão de enfatizar sua lealdade a Omar e todas as suas decisões políticas são tomadas após conversas com o chefe do executivo.