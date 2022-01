Na madrugada deste domingo, por volta das 5:10, na Rodovia Anhanguera, um condutor capotou o veículo e fugiu do local. O acidente aconteceu no KM 113,600 norte, na altura da entrada do bairro Nova Veneza, em Sumaré.

De acordo com a polícia rodoviária, não houve vítimas e não foi necessário a interdição da via. O condutor não foi localizado e o veículo foi conduzido ao pátio municipal.