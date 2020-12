Na fuga, encheu o poste na av Brasil

Foto: Guarda Municipal

Na noite deste domingo (6), um carro colidiu com um poste após tentar fugir de uma viatura da Guarda Municipal, na avenida Brasil em Americana. Uma equipe da Guarda Municipal estava em patrulhamento pela região da avenida Brasil, quando avistaram um carro de modelo Stilo, o qual estava com o som muito alto.

Os guardas realizaram a abordagem ao veículo, na rua Guglielmo Marconi, porém o condutor fugiu em alta velocidade. Segundo os guardas, o motorista cruzou vários sinais vermelhos e colidiu contra um poste da avenida. No veículo, foram encontradas duas embalagens com maconha em seu interior. O motorista alegou ser para consumo.

No carro, além do motorista, havia dois homens e uma mulher, todos foram apresentados à Central de Polícia Judiciária de Americana, onde foram ouvidos pela autoridade policial e liberados, ninguém se feriu com a colisão.

