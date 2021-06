Na contramão da maioria, Nenê Réstio detona Doria por vacinas

Enquanto a maioria dos paulistas comemorou o anúncio, Nenê ataca Doria o chamando de ‘mentiroso’, que teria usado das 46 milhões de doses de vacina para os paulistas. Nenê não usa o nome do novo ídolo (Bolsonaro), mas acusa Doria de “ fazer cortesia com o chapéu das vacinas do SUS”. Os ataques seguem a linha baixa do bolsonarismo, com a acusação de que o tucano deixou os paulistas “na mão, seu calça apertada”.