“My Little Pony: Nova Geração” estreia dia 24 de setembro na Netflix

A animação, que tem estreia global dia 24 de setembro exclusivamente na Netflix, traz a aventura da Pônei Terrestre Sunny e seus novos amigos para restaurar a magia perdida de Equestria e provar que a força da amizade é capaz de romper qualquer diferença ou obstáculo.

My Little Pony: Nova Geração

Diretores | Robert Cullen, José L. Ucha, e codirigido por Mark Fattibene

Criadores do Argumento | Robert Cullen & José L. Ucha, e Tim Sullivan

Roteiristas | Tim Sullivan e Gillian Berrow

Produtores | David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer, Adam Kolbrenner

Produtores Executivos | Cecil Kramer e Peter Lewis

Elenco (Vozes Originais) | Vanessa Hudgens (“Sunny”), Kimiko Glenn (“Izzy”), James Marsden (“Hitch”), Sofia Carson (“Pipp”) e Liza Koshy (“Zipp”). O elenco de dubladores no original em inglês conta ainda com as vozes de Ken Jeong (“Sprout”), Elizabeth Perkins (“Phyllis”), Jane Krakowski (“Queen Haven”), Phil LaMarr (“Alphabittle”) e Michael McKean (“Argyle”)

Sinopse | O inimaginável aconteceu … Equestria perdeu sua magia! Pôneis terrestres, unicórnios e pégasos não são mais amigos e agora vivem separados por espécies. Mas a idealista Pônei Terrestre Sunny (Vanessa Hudgens) está determinada a encontrar uma maneira de trazer o encantamento e a unidade de volta ao seu mundo. Aliando-se ao autêntico Unicórnio Izzy (Kimiko Glenn), viaja para terras distantes, onde encontra as carismáticas e corajosas Pégasos Pipp (Sofia Carson) e Zipp (Liza Koshy) e o camarada sempre responsável Pônei Terrestre Hitch (James Marsden). Sua missão é cheia de desventuras, mas cada um desses novos melhores amigos possui seus próprios dons únicos e especiais que podem ser exatamente o que o poneiverso precisa para restaurar a magia e provar que mesmo pequenos pôneis podem fazer uma grande diferença.

Duração | 90 min

Classificação | Livre