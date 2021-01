Mutirão recolhe materiais descartados irregularmente

As equipes que trabalham no mutirão de limpeza realizado pela Prefeitura de Americana estão recolhendo materiais inservíveis, entulho e restos de poda descartados irregularmente em vias e áreas públicas da cidade. Além deste trabalho, nesta quarta-feira (27), os funcionários das Secretarias de Meio Ambiente, de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) e da empresa MB executaram serviços de poda, capinação, pintura de guias e limpeza de áreas públicas em vários locais.

As equipes da Sosu percorreram os bairros Vila Jones, Jardim Santana, Avenida Pinto Duarte. Além disso, caminhões e máquinas trabalharam nos ecopontos da cidade.

A Unidade de Praças e Jardins (UPJ), da Secretaria de Meio Ambiente, esteve nesta quarta-feira (27) fazendo limpeza e jardinagem nas praças Comendador Müller, Divino Salvador e Francisco Matarazzo. As equipes fizeram também poda e capinação na Praça Tia Inês, no bairro Vila Santa Inês, na Praça da Matriz Velha, poda e remoção de galhos e troncos na Praça Gunnars Bedickes, no bairro Jardim São Paulo, além da manutenção completa na Praça Allan Kardeck, no Jardim Brasil.

Ainda nesta quarta-feira, o mutirão foi feito também na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz, na Avenida Bandeirantes e Antônio Pinto Duarte. Diversas ruas dos bairros Jardim Boer e Jardim Helena também estão inclusas na força-tarefa e recebendo diariamente as equipes da Prefeitura Municipal.

Os resíduos descartáveis não devem ser jogados em vias públicas. Americana disponibiliza nove ecopontos que aceitam estes tipos de materiais. Jogar lixo nas vias é passível de multas, além de ser um ato criminoso contra o meio ambiente.

A prefeitura mantém ecopontos na cidade que funcionam nas regiões do Jardim dos Lírios/Vila Mathiensen (Rua Siriemas, 500, próximo à Garagem Municipal), Jardim Bertoni (Avenida Roma, 4.483, esquina com Rua Madri), Jardim da Paz (Rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no Residencial Dona Rosa), Antonio Zanaga (Rua Rayon Viscose, 209, Distrito Industrial), Praia Azul/Jardim da Mata (Rua dos Pinhais, 61, esquina com a Rua Pantanal), Catharina Zanaga (Rua Carmine Feola, 1.327), Nova Carioba (Rua José Nicoletti, 110) e Werner Plaas/Machadinho (Rua do Mecânico, 45) e Jardim Guanabara (Rua Castelo, 225).