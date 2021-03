Mutirão recolhe mais de 27 toneladas de materiais na semana

O “Mutirão dos 100 Dias de Limpeza” recolheu esta semana 27.940 quilos de materiais inservíveis em diversos locais da cidade. Desde o dia 18 de janeiro, já foram recolhidas mais de 121 toneladas de resíduos, entulho, móveis, restos de poda e madeira, entre outros, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Praças e Jardins (UPJ), concluiu mais uma semana de serviços e manutenções que fazem parte do “Mutirão dos 100 Dias”. As ações foram apontadas como prioritárias pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli, no período inicial de governo. As equipes formadas por servidores públicos estiveram nesta sexta-feira (12) em diversos bairros de Americana, entre eles, Cidade Jardim, Centro, Jardim Girassol, Jardim Guanabara, Machadinho, Antônio Zanaga, Praia Azul, Jardim das Orquídeas, Parque da Liberdade, Jaguari, Parque Novo Mundo, Mathiensen e Terramérica.

“Encerramos mais uma semana da força-tarefa com sucesso, graças ao intenso trabalho e empenho dos nossos servidores. Preservar o meio ambiente é um ato de amor e importante não só para a humanidade, mas para todos os seres que habitam a Terra”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.