Mutirão irá realizar 2.136 consultas médicas em fevereiro

O Mutirão de Especialidades da Prefeitura de Americana tem 2.136 consultas já previstas para o mês de fevereiro. Desde novembro o programa realizou 2.532 consultas com profissionais de cardiologia; dermatologia; oftalmologia; urologia e psiquiatria. Neste mês, o leque de especialistas se ampliará para neurologia, neurocirurgia, proctologia e gastroenterologia.

O mutirão é fruto de convênio entre a Prefeitura de Americana e o Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde), consórcio que possibilita o atendimento de cidadãos americanenses na atenção básica e na atenção especializada.

“Ampliar a capacidade de atendimento com as especialidades é uma das coisas mais importantes do nosso Governo. Estamos proporcionando uma mudança concreta na realidade dos pacientes e na qualidade da nossa Saúde. Até agora o trabalho tem sido satisfatório, mas renderá ainda mais frutos daqui por diante”, disse o prefeito, Chico Sardelli.

Todos os serviços são demandados pela Secretaria de Saúde e realizados em estabelecimentos da rede pública municipal, principalmente no Núcleo de Especialidades, mas também em Unidades Básicas de Saúde.

As consultas obedecem ao mesmo formato do que vem sendo feito, elas são realizadas respeitando a fila por consultas existentes e por meio de agendamentos promovidos pela Secretaria de Saúde.

Em função de um longo tempo de estagnação, a Secretaria de Saúde inicia em fevereiro uma revisão da fila por consultas no município, para que se tenha um número real e confiável. No fim do ano, foi identificado um número de 31 mil consultas reprimidas, o que é considerado irreal. “Há demandas que já existem há muito tempo e cujo paciente já providenciou a consulta de outra forma, ou não tem mais interesse. Vamos contatar diretamente cada um desses pacientes e apurar a atual realidade”, explicou o secretário Danilo de Oliveira. O trabalho também consistirá em informatizar esses dados, para que haja mais dinâmica na sua atualização e para que possam, de fato, permitir uma visão estratégica.

O trabalho ocorrerá a partir da segunda metade do mês, e nos próximos dias poderão ser divulgados com maior detalhamento.

Atualmente o município mantém um sistema híbrido de atendimentos em consultas especializadas, sendo por meio de mutirões e também pelo sistema convencional, por agendamento na rotina do Núcleo de Especialidades. “O convênio com o Cismetro tem possibilitado à Secretaria de Saúde oferecer à população um acesso cada vez mais rápido ao médico especialista, além de diminuirmos a fila de espera por consultas e exames”, comentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O secretário explicou que o objetivo é que em 2022 essas consultas ocorram em maior volume e com mais especialidades envolvidas.

Lista de consultas por especialidades já realizadas entre novembro e janeiro:

Cardiologia – 254

Dermatologia – 586

Oftalmologia – 718

Urologia – 815

Psiquiatria – 30

Agendas previstas para fevereiro:

Cardiologia – 408

Dermatologia – 673

Oftalmologia – 240

Urologia – 340

Psiquiatria – 80

Neurologia – 25

Neurologia/neurocirurgia – 240

Proctologia/Gastroenterologia – 130