Mutirão dos 100 Dias de Limpeza atende vários bairros nesta quarta-feira

O Mutirão dos 100 Dias de Limpeza atendeu diversos bairros nesta quarta-feira (24). As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana percorreram a região do Mário Covas, Jardim América II e Avenida Brasil.

A Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Praças e Jardins (UPJ), trabalhou com os serviços, manutenções e melhorias do “Mutirão dos 100 Dias” em praças no Frezzarin, Vila Dainese, Jardim Girassol. As equipes de capinação estiveram no Centro e no Viveiro de Mudas da Prefeitura e os funcionários responsáveis pela arborização foram aos bairros Mário Covas, Nilsen Ville e Riviera Tamborlim, além de outros serviços prestados nos bairros Terramérica, Praia Azul, Antônio Zanaga e Vila Bertine.

Desde quando o trabalho começou, em 18 de janeiro, já foram recolhidas cerca de 70 toneladas de materiais, entre restos de poda, galhos, madeira, entulho, móveis, materiais inservíveis, entre outros.