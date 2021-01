Mutirão de limpeza recolhe 21 toneladas em duas semanas

Em duas semanas de trabalho, o mutirão de limpeza da Prefeitura de Americana já recolheu das vias e áreas públicas 21,8 toneladas de materiais inservíveis, restos de poda e entulho. A força-tarefa para atender as demandas do município é realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Secretaria de Meio Ambiente e empresa MB. O trabalho é uma cobrança do prefeito Chico Sardelli, que tem cobrado uma cidade com as ações de zeladoria em dia.

Nesta semana, os serviços de limpeza, poda, pintura de guias e retirada de materiais foram realizados na Vila Jones, Jardim Santana, Praças Comendador Müller, Divino Salvador, Francisco Matarazzo, Praça Tia Inês, Praça da Matriz Velha, Praça Gunnars Bedickes, Praça Allan Kardeck, Tenente Oswaldo Fernandes de Sá, XV de novembro, Fioravante Tognetta Praça da Fraternidade, Avenida Bandeirantes, Avenida Antônio Pinto Duarte, Jardim Boer, Jardim Helena, Portal de Americana, Frezzarin, Centro, Avenida Abdo Najar, São Roque, São Domingos, Praça Melvin Jones, Parque Ideal, Ruas Siriemas, Sete de Setembro, ginásio de esportes “Professor Roberto Polati”, Vila Rehder, Novo Mundo, Rua Antônio Lobo (próximo à Estação Cultura de Americana), Nielsen Ville, Antônio Zanaga, Belvedere, Colina, Cordenonsi, além dos ecopontos, entre outros locais.

O secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, enalteceu os resultados obtidos do mutirão dos 100 dias de limpeza. “A parceria com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos tem dado um ótimo resultado, como podemos ver as toneladas recolhidas em apenas duas semanas de força-tarefa. Seguimos trabalhando e vamos expandir o mutirão por mais bairros de Americana”, disse.

Na avaliação do secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves, os trabalhos estão em ritmo acelerado para atender as demandas. “Estamos procurando agilizar o trabalho, buscando as necessidades dos bairros, tendo em vista o acúmulo de serviços, mas o cronograma está sendo muito bem executado com o esforço de todos”.

Na semana passada, foram recolhidos 10.430 quilos e esta semana mais 11.410. O mutirão de limpeza será realizado em toda a idade. O trabalho, iniciado dia 18, será intensificado por 100 dias.