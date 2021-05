Mutirão de limpeza no Zanaga I

Nesta quinta-feira (20), a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos fizeram mais um dia de mutirão da limpeza na Avenida Vitalino, no bairro Antônio Zanaga I. A força-tarefa no local começou nesta semana e termina nesta sexta-feira (21). Os serviços incluem limpeza, capinação, poda, jardinagem, coleta de descarte irregular, entre outros.

De acordo com a secretaria municipal, o mutirão conta com o apoio também das regionais da cidade e já foi feito no Jardim Botânico e nas praias Azul e dos Namorados

A Secretaria de Meio Ambiente vem fazendo um levantamento das regiões da cidade para receber o mutirão e na próxima semana a ação irá começar em novo local. Mais informações pelo telefone da secretaria (19) 3471-7770.