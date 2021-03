Mutirão da semana recolhe 9,8 toneladas de inservíveis

Foram recolhidas esta semana, por meio do Mutirão dos 100 Dias de Limpeza da Prefeitura de Americana, 9.812 quilos de materiais inservíveis das vias e áreas públicas. Desde quando começou a força-tarefa, em 18 de janeiro, já foram recolhidas na cidade 93.861 toneladas de materiais, entre restos de poda, móveis, entulho, madeira e outros. O trabalho também inclui a revitalização de pintura de guias e sarjetas e plantio de mudas.

Nesta sexta-feira (5), as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), percorreram a região do Jardim São Paulo recolhendo volumosos, como móveis e materiais inservíveis. As equipes de revitalização de pintura de guias e sarjetas estiveram na Avenida Bandeirantes.

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana fez nova ação do “Mutirão dos 100 Dias” nesta sexta-feira (5), e as equipes de Unidade de Praças e Jardins (UPJ) estiveram em diversos bairros da cidade fazendo serviços básicos e manutenções de melhorias. Receberam as equipes os seguintes locais: Frezzarim, Jardim Lizandra, Vila Gallo, Cordenonsi, Antônio Zanaga, Residencial Tancredi, Cidade Jardim, Mathiensen, Vila Dainese, São Vito, Terramérica, Parque das Nações e Praia Azul.