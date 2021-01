Mutirão da limpeza recolhe 10 toneladas de materiais das ruas

Na primeira semana do mutirão de limpeza da Prefeitura de Americana, foram recolhidos 10.430 quilos de materiais inservíveis, restos de poda e entulho das vias públicas. O trabalho foi intensificado para atender as demandas do município, que aumentaram com o período de chuvas. A força-tarefa é realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Secretaria de Meio Ambiente e empresa MB.

Nesta semana foram percorridos diversos locais da cidade, com as equipes trabalhando nos serviços de poda, capinação, pintura de guias, desobstrução de galerias, limpeza e retirada de materiais e entulho das vias e áreas públicas.

O mutirão de limpeza atendeu várias regiões esta semana. Foram realizados serviços na Avenida Abdo Najar, Bandeirantes, diversas vias do Jardim da Paz, Jardim São Paulo, São Pedro, Santa Catarina, Frezzarin, Paulistano e Parque Gramado.

Os profissionais de limpeza e manutenção da prefeitura e da empresa MB também executaram melhorias na Praça Comendador Müller, Praça Evangelista de Nardo, na Cidade Jardim, e Avenida Comendador Lisio Bertoni, no Jardim Bertoni.

As equipes da Unidade de Praças e Jardins (UPJ) também estiveram na Praça Luiz Passarini, Praça Sidnei Zaoral, Praça Osvaldo Miante e Praça JK, na Vila Biasi, e em ruas do bairro Jardim Bertone, UBS do São Domingos, Parque Gramado e Vila Galo, entre outros locais.

“Nesta primeira semana as equipes passaram por vários pontos da cidade, fazendo um trabalho intenso de limpeza e capinação. É uma programação ampla e vamos continuar nas próximas semanas em outros bairros”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio de Oliveira.

Para o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves, o trabalho nesta primeira semana já está mudando para melhor as áreas urbanas da cidade. “O resultado de todo o esforço é compensado com uma cidade mais limpa e já começa a modificar o cenário urbano”.

O mutirão de limpeza será realizado em toda a idade e o trabalho intensificado por 100 dias.