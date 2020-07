“Mutirão Aqui Tem Crédito SEBRAE” termina nesta sexta

O empresário sumareense tem até esta sexta (17) para participar do ‘Mutirão Aqui Tem Crédito Sebrae’, que prevê disponibilizar R$ 48 milhões por meio do Banco do Povo Paulista. Trata-se de mais uma importante ação destinada a MEIs (Microempreendedores Individuais), ME (Microempresas) e EPPs (Empresas de Pequeno Porte), que serão orientados sobre como obter as linhas de crédito do Programa Empreenda Rápido – em duas modalidades de financiamento: Taxa de Juro Zero e 0,35%. No entanto, é necessário ter o curso Super MEI ou participar do Curso Caravana Enfrentar, que acontecerá ainda esse mês. A medida faz parte das ações do Sebrae-SP, por meio do Posto do Sebrae Aqui, em parceria com a Prefeitura de Sumaré, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e o apoio da Associação Comercial, e visa ajudar o empreendedor nesse momento de crise econômica ocasionada pelo novo coronavírus. “A ideia é minimizar os efeitos causados pela pandemia da Covid-19 e o Mutirão visa beneficiar o empresário de nosso Município e ajudá-lo a enfrentar os problemas nesse momento de dificuldade”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Pelo programa Juro Zero, o empreendedor terá carência de 90 dias para o pagamento da primeira parcela do crédito. Essa modalidade vai atender aqueles que participaram do Empreenda Rápido e que necessitam de crédito para investimento em máquinas, equipamentos, instalações, estoque, veículos utilitários, matéria-prima ou capital de giro para pagamento de contas de consumo. Não é permitido que o recurso seja utilizado para gastos pessoais. Também serão contemplados os MEIs que ainda não obtiveram esse financiamento através do Sebrae. O valor máximo é de R$ 15 mil, parcelados em até 24 meses e sem cobrança de juros para pagamento em dia – já incluída a carência de 1 a 3 meses.

A linha 0,35% ao mês destina o montante de R$ 21 mil com prazo de até 36 meses para quitação. Nessa modalidade o empresário também tem carência de até 90 dias para realizar o primeiro pagamento. Prevê contemplar MEIs (Microempreendedores Individuais), ME (Microempresas) e EPPs (Empresas de Pequeno Porte). No ato do financiamento, será descontado 1% referente Taxa de Sustentabilidade do Fundo. “A Administração do prefeito Luiz Dalben está correndo atrás, trazendo recursos por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, visando auxiliar o empresário sumareense. Esses empréstimos vão ser de grande ajuda nesse período de pandemia”, explicou o secretário Claudio Padovani.

Não é necessário apresentar garantias, porém o valor do crédito a ser concedido dependerá de análise. Entre os critérios, estão cadastro e score. Por causa do isolamento social o atendimento é online. A solicitação deve ser feita no portal bpp.desenvolve-sp.com.br. Mais informações no Posto do Sebrae Aqui Sumaré pelos telefones 3828.8630 ou 3903.4224 ou [email protected] e [email protected]