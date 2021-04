Músico se apresenta para pacientes e funcionários no HM nesta quinta

Nesta quinta-feira (22), o saxofonista Hilquias Alves esteve no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde realizou voluntariamente uma apresentação voltada aos pacientes e funcionários. Ele entoou diversas canções na área externa do hospital, em frente à recepção da internação.

O músico de Campinas trabalha com um projeto de musicoterapia há mais de uma década e visita hospitais de todo o Brasil, apresentando sua arte que ele denominou de Som Eterno.

“Ficamos muito felizes com a apresentação do Hilquias, as músicas que ele executou aqui no HM deixaram todos emocionados; é um trabalho que merece toda nossa admiração e respeito”, declarou o superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Eduardo Pramparo.